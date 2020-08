Simptome noi de COVID-19, descoperite de medicii ieșeni: Cât de grave sunt noile manifestări ale bolii (VIDEO)

Două studii, realizate pe sute de pacienţi, de o echipă de medici a Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi scot în evidenţă şi alte simptome ale infecţiei cu COVID-19, pe lângă cele deja cunoscute. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli infecțioase „Sfânta Parascheva“ din Iași, a explicat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că printre noile simptome identificate de specialiști se numără problemele digestive, manifestările cutanate sau chiar tulburările de comportament.

”La Iași, până în momentul de față, am îngrijit un număr semnificativ statistic, peste 1.300 de pacienți confirmați, și am putut, în felul acesta, să extragem unele concluzii. Dintre aceste studii, ne-au atras atenția unele simptome mai rare față de cele cu care eram obișnuiți, adică simptomele respiratorii sau pierderea gustului și a mirosului. Este vorba despre fenomene digestive, ca dureri abdominale, senzație de greață, vărsături, de asemenea, lipsa poftei de mâncare pe toată perioada acută a bolii, astfel încât, la un moment dat, când pacientului îi revine pofta de mâncare este un semn bun că evoluția este favorabilă. De asemenea, există manifestări cutanate, erupții care se aseamănă cu cele alegrice, care au apărut în special la copii. Alte manifestări apărute la adulți au fost încadrate în ceea ce înseamnă manifestări prin insuficiența venoasă cronică, prin insuficiența renală cronică, care, în prezența infecției cu SARS-CoV-2, s-au accentuat și s-au agravat. Aș mai sublinia apariția unor fenomene neurologice, cum ar fi modificări neuropsihice în faza acută a bolii, adică pacienții prezintă tulburări de comportament pentru o perioadă de două-trei zile, tulburări care ne-au făcut să ne adresăm medicului psihiatru și să tratăm în consecință astfel de pacienți care au mers acasă ulterior, fără nicio problemă”, a explicat medicul ieșean.

Totodată, Carmen Dorobăț a vorbit și despre traumele lăsate de infecția cu coronavirus în organismul pacienților vindecați.

”De asemenea, noi urmărim posibilele sechele. Noi chemăm pacienții la control la 30 de zile. Aici m-aș referi la manifestări de jenă respiratorie pentru că mulți dintre pacienți urmează recuperare respiratorie după ce se externează. De asemenea, dureri la nivelul membrelor inferioare, la mers, care țin de o afectare neurologică ce este restantă fazei acute a acestei infecții. Vom vedea în ce măsură acestea vor involua ulterior sau vor persista. Călcăm pe un teren șubred, din acest punct de vedere. Timpul ne va clarifica”, a mai spus managerul Spitalului de Boli infecțioase „Sfânta Parascheva“ din Iași.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 823 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintr-un total de 8.045 de teste prelucrate în același interval. 419 pacienți sunt internați, în acest moment, în secțiile de terapie intensivă.

De la debutul epidemiei și până în acest moment, în România au fost confirmate 54.009 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 27.750 de pacienți au fost declarați vindecați și 4.807 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Bilanțul deceselor, la nivelul întregii țări, a ajuns la 2432, cu 19 noi victime raportate în intervalul 2 august, ora 10.00 – 3 august, ora 10.00.

De asemenea, până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.248.318 de teste. Dintre acestea 8.045 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 5.646 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 2.399 la cerere.

