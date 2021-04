Sindicalistul șef de la metrou, Ion Rădoi, a explicat joi seara, într-o intervenție telefonică în direct la emisiunea “Bună, România” că nu a semnat personal procesul verbal în urma grevei care a paralizat vinerea trecută Capitala. El a precizat că nu a fost în București și că ceilalți membri ai biroului permanent al sindicatului de la metrou au fost delegați să aplice semnătura olografă.

Ce înseamnă pentru Ion Rădoi acest lucru? Semnătura ar fi fost pusă grafic pe calculator, așa cum însuși Ion Rădoi a sugerat în direct: "Dumneavoastră, acum dacă îmi puneți o poză este falsă?”, întreabă liderul de sindicat.

“Nici nu am fost prezent la această acțiune. Nu am semnat. Semnătura există pentru că ăla este formatul biroului permanent. Acolo a fost prezentată formula biroului permanent și a celorlalți oameni reprezentați din partea salariaților care și-au exprimat nemulțumirea”, a preciat Ion Rădoi.

Întrebat cum de apare atunci și semnătura lui în procesul verbal, Ion Rădoi a precizat:

“La comunicatul de presă s-a atașat semnătura celor cinci, nu doar a mea. Noi reprezentăm biroul permanent. Semnătura este a celor cinci, indiferent când și cum, în funcție de cum se transmite”, a precizat Ion Rădoi.

Întrebat dacă semnătura fost pusă grafic pe calculator, liderul sindical a recunoscut:

“Probabil că da, pentru că nici nu eram în București. Nu a falsificat-o Când îți dai acordul, în conformitate cu Legea, au dreptul ca să folosească”. Cu alte cuvinte, potrivit lui Ion Rădoi se poate pune o poză în loc de semnătura originală.

