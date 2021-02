Sindicatele lucrătorilor din penitenciare anunţă acţiuni de protest începând cu 8 februarie

Federaţiile sindicale din Poliţia Penitenciară anunţă că organizează mitinguri de protest la sediul Ministerului Justiţiei şi la cele ale mai multor unităţi de detenţie, începând din 8 februarie. Nemulţumirile acestora sunt legate de condiţiile de lucru, de deficitul de personal, dar şi de statutul poliţiştilor de penitenciare, informează news.ro.

Organizaţiile sindicale din Poliţia Penitenciară, care reunesc 85% din totalul personalului din acest sistem, au anunţat, vineri, calendarul comun al acţiunilor, care include un protest, luni, 8 februarie, la sediul Ministerului Justiţiei, între orele 11:00 şi 13:00, şi mitinguri organizate, joi, 11 februarie, la Penitenciarele Craiova, Botoşani şi Deva, începând cu ora 11:00, timp de două ore.

"Declanşarea protestelor este provocată de lipsa de soluţii, dar mai ales de reacţie a Ministrului Justiţiei care a recepţionat în mai multe rânduri, atât direct, cât şi în scris, problematica, fără a oferi niciun răspuns în termenul asumat", au arătat sindicaliştii într-un comunicat de presă.

Acţiunile se vor relua cu regularitate la interval de două săptămâni, cu modificarea locurilor de protest, acestea urmând să fie comunicate public şi au menţionat totodată că "pe întreaga durata a protestelor, mitingurile anunţate pot fi completate si cu alte acţiuni: excesul de zel in efectuarea unor misiuni sau activităţi, refuzul de prestare a muncii suplimentare, acţiuni de tipul grevei japoneze, suspendarea sau chiar blocarea activităţii".

Angajaţii din sistem au reclamat că Poliţia Penitenciară este singura instituţie din sistemul public care nu acordă majorarea legală de 75% părinţilor cărora le-a fost interzis prin lege să rămână cu copiii acasă pe durata închiderii şcolilor, singura instituţie din structura de apărare naţională care nu acordă titlul de specialist de clasă prevăzut de lege şi au atras atenţia asupra deficitului de personal, arătând că în acest an se poate ajunge sub nivelul de 50% posturi vacante faţă de standardele in vigoare, "în eventualitatea unui buget subdimensionat".

Ei sunt nemulţumiţi că poliţiştii de penitenciare acumulează anual peste un milion de ore suplimentare de muncă şi reclamă vechimea tehnicii din dotare referindu-se la mijloace auto, armament, mijloace de comunicare, de imobilizare sau de control.

Printre revendicările poliţiştilor de penitenciare se numără asigurarea fondurilor necesare pentru noi angajări, acordarea suplimentului de risc COVID-19 pentru personalul implicat în activităţi generatoare de riscuri, indexarea pensiilor poliţiştilor de penitenciare trecuţi în rezerva, cel puţin cu valoarea inflaţiei, acordarea bugetului necesar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi a dotărilor, dar şi "semnarea si publicarea cu celeritate a ordinului de ministru privind acordarea majorării de 75% pentru poliţiştii de penitenciare care nu au beneficiat de zile libere prevăzute pentru părinţi, în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice".