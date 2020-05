Dr. Mihai Craiu: Sindromul inflamator la copii, posibil asociat cu Covid-19, este aceeași boala numită sindrom Kawasaki incomplet

Sindrom inflamator, posibil asociat cu coronavirusul, care a afectat copiii, este aceeași boala numită sindrom Kawasaki incomplet, potrivit unui mesaj publicat de doctorul Mihai Craiu pe pagina de Facebook ”Spitalul Virtual pentru Copii”.

Mai precis, acesta vorbește de Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome temporally associated with SARS-CoV-2 infection (PIMS-TS) și a venit cu clarificări ale comunicatului oficial al Agenției Europene de Prevenție si Control a Bolilor pentru ”a nu cădea in excesele emoționale tipice românilor”.

Astfel că, dr. Mihai Craiu a scris că în comunicat se menționează că este vorba de 230 de cazuri de copii cu PIMS-TS descrise în anul acesta, pe durata pandemiei, dar și despre faptul că la The European Surveillance System au fost raportați copii, cu vârstă între 0 și 14 ani, infectați cu SARS-CoV-2, reprezentând 2.1% din totalul pacienților descriși în Europa, dintre aceștia 2 murind.

În mesajul publicat, doctorul spune că, ”cazurile de PIMS-TS sunt EXACT aceeași boala despre care vorbea presa de cateva saptamâni, din aprile 2020. Numită sindrom Kawasaki incomplet”.

Acesta a mai menționat și concluziile avertizării Agentiei Europene, potrivit cărora: ”riscul general al copiilor din UE/EEA în fața COVID-19 este considerat a fi REDUS. Această estimare se bazează pe o probabilitate redusă de a face infecția cu noul coronavirus si pe impactul moderat al bolii asupra copilului. Riscul general al copiilor din EU/EEA în fața PIMS-TS este considerat a fi REDUS. Aceasta estimare se bazează pe o probabilitate extrem de redusă de apariție a bolii in pofida unui potențial impact mai mare al acesteia”.

Cazurile de copii diagnosticaţi cu un sindrom inflamator rar, posibil asociat cu noul coronavirus, în creştere

Medicii din nordul Italiei și din Franța au raportat creșteri în cazuri de sindrom inflamator rar la copii mici, care pare similar cu cel raportat în Statele Unite, Marea Britanie și Spania, potrivit unui raport din The Lancet.

La Bergamo, Italia, în perioada 18 februarie - 20 aprilie, Spitalul Papa Giovanni XXIII a internat 10 copii cu sindrom, dintre care opt au prezentat rezultate pozitive la testul pentru anticorpi de coronavirus.

Oamenii de știință încă încearcă să stabilească dacă sindromul este legat de noul coronavirus, deoarece nu toți copiii cu acesta au fost testați pozitiv pentru virus.

Unii cercetători au sugerat că familia coronavirusului poate declanșa boala Kawasaki.

Simptome similare cu COVID-19, descoperite la copiii din Marea Britanie

Oficialii sanitari din Marea Britanie au depistat „o creştere redusă în numărul de cazuri de copii bolnavi critic ce prezintă un tablou clinic neobişnuit”, observând în acest sens „o stare inflamatorie la nivelul mai multor sisteme”, simptome similare cu noul coronavirus, potrivit unui comunicat transmis de Pediatric Intensive Care Society (PICS).

Serviciul Naţional de Sănătate (National Healt Service - NHS) a emis o alertă în acest sens, semnalând „o aparentă creştere a numărului copiilor de toate vârstele care prezintă o stare inflamatorie la nivelul sistemului ce necesită terapie intensivă în Londra şi în alte regiuni”.

NHS a mai precizat că aceste cazuri, ce s-au aflat sub observație în ultimele 3 săptămâni, prezintă „caracteristici comune care se suprapun” cu sindromul şocului toxic şi cu o altă boală care provoacă o periculoasă inflamare a vaselor sanguine.