Sinucidere în direct! Un român și-a transmis, live, pe o reţea de socializare accidentul pe care, singur, l-a provocat pe o şosea din Germania. Înainte să intre cu maşina într-un TIR, bărbatul a spus doar: "Credeţi!".

În imaginile filmate chiar de tânăr şi transmise live, se vede cum bărbatul accelerează şi, cu viteză şi intenţionat, intră într-un TIR. În ultimele momente, tânărul dă de înțeles familiei că urmează să provoace un accident.

El le-a spus şi ce supărare avea să-l împingă spre moarte: îl părăsise iubita, după o relaţie de trei ani. În tot acest timp, scena terifiantă este văzută, în direct, de prietenii bărbatului de pe reţeaua de socializare.

Cu toţii au încercat să-l liniştească, l-au rugat să tragă pe dreapta şi să se liniştească. Şi mama tânărului l-a implorat să nu facă gestul fatal.

Tânărul, însă, nu a ţinut cont de nimic. După 8 minute de goană nebună, românul a accelerat peste 170 de kilometri pe oră, a virat dreapta pe un alt drum și s-a izbit violent de TIR.

După impact, timp de 45 de minute telefonul tânărului a rămas în live, iar pe fundal se puteau auzi pompierii şi medicii care încercau din răsputeri să îl resusciteze. Fără nicio şansă, însă.

În cele din urmă, live-ul este oprit de un polițist german.

