”Sinucigașul” din Satu Mare loveşte din nou: Căţărat pe un stâlp de înaltă tensiune, a pus poliţia pe jar (VIDEO)

Un bărbat, în vâstă de 53 de ani, a amenințat că se va ”arunca” de pe un stâlp de înaltă tensiune în zona Podului Galben, din municipiul Satu Mare. Poliția a fost alarmată prin Serviciul Unic Apeluri de Urgență 112 miercuri, în jurul orei 21.00, de către trecători.

La fața locului s-au deplasat mai mulți polițiști, care au încearcat să îl convingă pe bărbat să coboare. Potrivit informațiilor PresaSM, este vorba despre ”sinucigașul” de serviciu al municipiului Satu Mare. Numele său este Mircea O., şi nu este prima dată când recurge la această formă de protest.

Bărbatul ar fi lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, iar acum încerca cu disperare să obțină o pensie de handicap psihic, spun sursele judiciare.

