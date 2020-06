Şir de accidente în Capitală, după ce străzile au fost spălate cu o „substanță alunecoasă”

A fost dezastru în București. Mai multe accidente de circulație rutieră și tamponări au avut loc marți în Sectorul 2 din Capitală, după ce Supercom, firma care se ocupă de salubrizare, a curățat șoselele cu apă amestecată cu o soluție alunecoasă.

Primele incidente au avut loc dis de dimineață în zona Piaței Delfinului, iar la interval de o oră și jumătate, traficul a fost reluat în condiții normale. Ulterior, compania de salubrizare a fost sancționată atât de primărie, cât și de Brigada Rutieră.



Val de accidente în București, după ce șoselele au fost spălate cu o soluție alunecoasă

Zona Delfinului din Capitală s-a transformat marți într-un real pericol pentru șoferi. Angajații companiei Supercom din Sectorul 2 ar fi stropit asfaltul cu o substanță alunecoasă, din cauza căreia s-au produs mai multe accidente, transmite Libertatea.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Alarmați, oamenii au început să posteze mesaje de avertizare pe rețelele de socializare, mai ales că în zonă s-au produs și câteva accidente. De asemenea, șoferii au făcut publice mai multe imagini în care se vede cum asfaltul s-a transformat într-un „patinoar”.

Mai mult, un tânăr a filmat cum alunecă.

„A dat cu gheață, nu?”, îl întreabă ironic cel care înregistrează cu telefonul mobil.

La o distanță de numai câțiva metri, se poate observa un scuter care este răsturnat. Cel care filmează îl surprinde apoi și pe un bărbat rănit, care s-a răsturnat cu mopedul.

Reacția viceprimarului: A fost amendată firma

Conform unei reacții oficiale a unui reprezentant Supercom, angajații companiei au “stropit numai cu apă din surse proprii, apă de la izvor de la 158 metri adâncime”.

“Ce s-a întâmplat dimineață este independent de voința noastră, nu știu ce a fost pe stradă când s-a dat cu apă”, a declarat persoana în cauză.

Agenții de poliție au deschis o anchetă de investigație pentru a elucida modul în care s-a produs fenomenul.

Brigada Rutieră a anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că a fost amendată firma Supercom cu suma de 5.000 de lei, după ce „pe mai multe artere din sectorul 2 s-a format o peliculă glisantă”, care „a pus în pericol siguranța participanților la traficul rutier”. În plus, agenții de poliție de la Rutieră au precizat că au fost înregistrate peste 20 de apeluri, confirmând faptul că s-au produs mai multe accidente rutiere.

„Erau mașini accidentate și oprite în stradă, a trebuit să le ocolesc cumva spre mijloc, cum am luat-o spre mijlocul străzii, am pierdut controlul, am alunecat ca pe gheață.”, a povestit unul dintre martorii aflați la fața locului, conform Pro TV.

Agenții locali au ridicat probe de pe asfalt, ca să elucideze misterul soluției alunecoase. Viceprimarul sectorului a transmis că întreg incidentul ar fi fost provocat de o neglijență a șoferului care a stropit străzile.

Pe grupul de Facebook Infotrafic București-Ilfov, zeci de șoferi s-au plâns de situație, publicau imagini cu străzile lucioase și spuneau că au văzut accidente.