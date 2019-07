Nervi întinși la maximum şi haos, joi dimineaţă, la Aeroportul din Otopeni!

Sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră a picat mai bine de două ore, iar la ghişee s-au format cozi mari.

Deşi mulţi dintre cei aflaţi în aeroport aveau check-in-ul făcut online, tot au fost nevoiţi să aştepte zeci de minute la ghişee.

Călătorii susţin că tot sistemul informatic abia se mişca. Oamenii spun că niciun angajat din aeroport nu le-a spus nimic, iar de scuze, nici nu a putut fi vorba.

Răspunsul Poliţiei de Frontieră a venit după cinci ore: ”Astăzi, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, în intervalul orar 4.20-5.15, baza de date gestionată de către Centrul Naţional Sistemul Informatic Schengen a funcționat cu dificultate, timpul de răspuns la verificări fiind uşor întârziat. În intervalul orar 5.00-7.00, pe sensul de ieşire din ţară au fost planificate la decolare 31 de curse aeriene în regim internaţional, fiind efectuate formalităţile de frontieră pentru 5.539 pasageri, cetăţeni români şi străini.

Problema a fost remediata, în prezent baza de date funcţionând în parametri normali. Menţionăm că pe sensul de ieşire din ţară, au fost deschise pentru formalităţile de frontiera 12 tonete de control pe care erau planificaţi 24 de poliţişti de frontieră”.

Haosul a fost cu atât mai mare, cu cât oamenii s-au speriat că îşi vor pierde zborurile. După mai bine de două ore, sistemul şi-a revenit.

