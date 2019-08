Un fost consilier de stat arată eşecul statului în a preveni tragedia de la Caracal: 'România putea avea deja localizare prin 112 cu o acuratețe sub 100m'

Tragedia de la Caracal a adus încă odată în evidenţă eşecul autorităţilor române de a dezvolta un sistem gata să intervină şi să salveze vieţi atunci când i se cere sprijinul. Ajutor a cerut şi Alexandra Măceşanu când a sunat la 112 pentru a anunţă că a fost răpită.

În lungul şir de erori care au făcut posibilă o asemenea tragedie se numără şi incapacitatea de localizare a locului de unde au fost făcute apelurile telefonice.

În acest context, fostul consilier de stat Raul Pătraşcu a arătat cum România putea să aibă capacitatea de a localiza locul de unde se fac apelurile cu o acurateţe de sub 100 de metri, dar autorităţile române au ieşit acolo unde alte state au ştiut să profite.

"România putea avea deja localizare prin 112 cu o acuratețe sub 100m pentru victimele ce apelează la serviciile de urgență.

Am primit un răspuns oficial de la Comisia Europeană cu privire la sesizarea pe care am făcut-o în cazul Caracal și anume la inabilitatea serviciului 112 de a o localiza pe Alexandra. Comisia mi-a transmis că România a raportat în fiecare an că poate localiza cu acuratețe victimele 112. Mai mult, deși aria de acuratețe este atât de mare (4-16km pătrați), până în Decembrie 2020 toate Statele Membre vor fi OBLIGATE să implementeze tehnologiile noi disponibile pentru a localiza victimele cu o acuratețe de sub 100m pătrați (în 85% din cazuri raza e sub 50m).

În același timp, UE a demarat încă de la începutul anului 2018 programul HELP112 II prin care 7 țări au implementat deja sau sunt în curs de a implementa această nouă tehnologie (Advanced Mobile Location) care se folosește complementar de rețeaua UE de sateliți, Galileo, și de propriul semnal WiFi, acolo unde e cazul. Din aceste țări face parte Ungaria, de exemplu, dar nu și România.

Mai mult, alte 8 țări au deja implementat acest sistem (vedeți poza), unele din 2014. Deci România ar fi putut-o localiza pe Alexandra cu acuratețe, precum și alte probabil zeci de victime de care nu auzim căci nu ajung în media.", a scris Raul Pătraşcu pe Facebook.