Sistemul de Justiție fierbe, Tudorel schimbă Bibliile: 'Cele noi sunt ediție omagială - 100 de ani de la Marea Unire'

Întregul sistem de justiție este scandalizat de OUG 7, iar tudorel Toader se ocupă de schimbarea Bibliilor.

Ministrul Justiției a transmit tuturor instanțelor de judecată o scriesoare în care anunță că Bibliile vechi vor fi schimbate cu unele noi, tipărite de Patriarhia Română, ediții omagiale dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018).

"Avand in vedere faptul ca anumite exemplare ale Bibliei care se gasesc, in prezent, in salile de judecata ale instantelor sunt deteriorate si, din aceasta cauza, intrebuintarea lor se face cu dificultate, Patriarhia Romana ofera gratuit exemplare din Biblia- editia omagiala 100 de ani de la Marea Unire", scrie Toader, in mesajul transmis instantelor de judecata, potrivit Ziare.com.

Sfintele Scripturi vor ajunge în perioada imediat următoare, cu proces-verbal de predare-primire.

Decizia vine după ce, săptămâna trecută, Biblia de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dispărut. Unul dintre martorii din sala nu a avut pe ce să jure, fiind adusă o Biblie din altă salaă de judecată.