România are cea mai ridicată rată a mortalității din cauze tratabile dintre țările UE, arată raportul anual "Starea Sănătății în Uniunea Europeană", publicat astăzi de Comisia Europeană.

De asemenea, cheltuielile din sectorul sanitar au atins un minim istoric în România, fiind mai mici decât în orice alt stat membru UE, atât pe cap de locuitor, cât și ca procent din PIB, arată raportul publicat joi de Comisia Europeană, în care Bruxellesul a analizat profilul sistemelor de sănătate din 30 de țări.

PROFILUL DE ȚARĂ AL ROMÂNIEI POATE FI CONSULTAT AICI





Subfinanțarea acestui domeniu afectează capacitatea României de a răspunde nevoilor actuale ale populației, situație care va deveni din ce în ce mai dificilă pe măsură ce populația îmbătrânește și baza de resurse se restrânge, notează același document. În plus, țara noastră încă duce lipsă de medici și asistenți, fiind statul din UE în care deficiențele de forță de muncă din acest sector este unul dintre cele mai ridicate.



Documentul arată că speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din UE. Deși a crescut comparativ cu 2000, ea rămâne cu aproape șanse ani sub media blocului comunitar. În plus, potrivit raportului, multe dintre decese ar putea fi evitate prin prevenție și tratamente corespunzătoare. Speranța de viață la naștere variază substanțial în funcție de gen și nivel de studii. În special, bărbații cu cel mai înalt nivel de studii trăiesc în medie cu 10 ani mai mult decât cei cu cel mai scăzut nivel de studii.



Raportul Comisiei Europene subliniază că „o amenințare serioasă la adresa sănătății populației” din România o reprezintă comportamentul populației, care nu se alimentează cum trebuie și nu face suficient sport. Deși ratele de obezitate la adulți sunt printre cele mai scăzute din UE, nivelurile excesului de greutate și ale obezității în rândul copiilor au crescut semnificativ în ultimii ani. Peste 30 % dintre bărbați fumează (dar procentul la femei este de numai 8 %), iar fumatul regulat în rândul adolescenților se situează, de asemenea, la un nivel ridicat. Consumul de alcool este ridicat, 50 % din bărbați consumând episodic alcool în exces în mod regulat.



„Diferite sondaje și dezbateri din întreaga Europă ne dovedesc că sănătatea se numără printre prioritățile principale ale cetățenilor europeni. Mă bucur mai ales că promovarea sănătății și prevenirea bolilor primesc în sfârșit atenția binemeritată. Sunt așadar foarte mândru că am inițiat ciclul Starea sănătății în UE și că am contribuit, împreună cu OCDE și cu Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate, la realizarea a două cicluri pentru cele 28 de state membre ale UE, la care se adaugă Norvegia și Islanda. Constat că această bază solidă de cunoștințe specifice fiecărei țări, dar și întregii UE contribuie la procesul de elaborare a politicilor de la nivel național și la cooperarea la nivelul UE. Sper ca succesorul meu să continue acest exercițiu și ca un număr mai mare de state membre să participe, pe bază voluntară, la discuțiile ulterioare pe marginea constatărilor acestuia și să partajeze bune practici”, a declarat Vytenis Andriukaitis, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară.