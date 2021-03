Sistemul sanitar, copleșit: Doar 100 de paturi ATI mai sunt libere. Emilian Imbri: Sunt zile cu parcuri și terase pline. Până acum rânduri șiroiau la schi (VIDEO)

Valul 3 al epidemiei de coronavirus pare să copleșească deja spitalele din România. Numărul pacienților în stare gravă se apropie de un nou record negativ, în timp ce secțiile sunt deja pline. Doar 100 de locuri libere mai există în acest moment în țară la ATI și încă nu se pune problema să ajungem la un platou, informează B1 TV.

Cele mai recente date oficiale, prezentate duminică de către Grupul de Comunicare Strategică, arată că în România au fost testate pozitiv 859.709 de persoane, din care 4.383 doar în ultima zi. Dintre cei diagnosticați, 21.483 au decedat (44 în ultima zi).

„E o cifră care ar trebui să înceapă să îngrijoreze autoritățile. Formula cum că totul e sub control la cifrele astea nu mai e valabilă. Dacă luăm în calcul că sunt 15.000 de teste și deja avem 5.000 de infectări, gândiți-vă la dublu - 30.000 de testări cu 10.000 de infectări. Nu mai vorbim de triplu și așa mai departe”, a declarat medicul Emilian Imbri, pentru B1 TV.

