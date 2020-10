Situație revoltătoare în București. Sute de bolnavi de cancer au stat îngrămădiți la coada pentru testarea de COVID-19 (VIDEO)

Situație revoltătoare la Institutul Oncologic din Capitală. Sute de bolnavi de cancer au fost puși să aștepte într-un spațiu închis, umăr lângă umăr, pentru a fi testați anti-Covid. Testul este obligatoriu înainte de internarea în spital pentru efectuarea de citostatice sau alt tip de tratament specific acestei boli.

Fotografia revoltătoare a fost realizată pe unul dintre holurile Institutului Oncologic din București. În imagine se poate vedea cum zeci de bolnavi de cancer aşteaptă la coadă, într-un spațiu închis, în aglomerație, pentru a fi testați anti-Covid.

„Insitutul Oncologic, e supraaglomerat cu pacienți în plus față de cei care veneau în mod normal, majoritatea vin și însoțiți. Spațiile folosite pentru testarea covid sunt spații pe care le are dispoziție. Institutul a montat un cort, ne am implicat, dar insuficient pentru numărul mare de pacienți care vin la Institut”, a precizat Cezar Irimia, președintele FABC.

Fotografia revoltătoare a stârnit un val de reacţii vehemente în mediul online, dar şi în rândul medicilor.

„E un lucru insuportabil, pe lângă boala pe care o au, să stai atâtea ore și să aștepți ca să îți dai o șansă la viață. Între pacienți, doar cei covid contează, restul nu, ca și cum în România nu mai ai voie să mori decât de COVID”, a adăugat el.

Cea care a postat fotografia pe facebook mai spune că ceea ce se vede în imagine este doar jumătate din coada la care au stat bolnavii de cancer înainte de internare, pentru a fi testați de COVID.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.