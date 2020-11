Situație dramatică la Institutul Matei Balș din București. Pacienții COVID-19 primesc tratament cu oxigen pe holurile unității medicale, în paturi improvizate (VIDEO)

Între timp imagini dramatice apar de la Institutul Matei Balş din Capitală. Acolo unde din cauza faptului că nu mai sunt locuri pe secţia de terapie Intensivă, oamenii sunt trataţi pe paturi de campanie, sau sunt conectaţi la oxigen direct pe holul spitalului. Imaginile au fost publicate în mediul online de un tânăr medic veterinar din Bucureşti infectat cu covid 19.

Imaginile cu pacienții tratați pe holurile de la Matei Balș dezvăluie o realitate dură. Pacienții diagnosticați cu COVID-19 sunt tratați în paturi amplasate pe holurile unității medicale, iar medicii nu mai au saloane disponibile în care să-i așeze.

Medicul veterinat care a postat imaginile în social media trage un semnal de alarmă și susține că sistemul sanitar nu va mai rezista mult, în cazul în care oamenii nu reușesc să înțeleagă că trebuie să se protejeze, atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor.

Mai mult decât atât, pacientul care a postat fotografiile pe Facebook a precizat că medicii care tratează pacienții COVID-19, pe unde apucă, nu au băut au apucat să bea un pahar de apă sau să ia o pauză în cursul zilei respective:

„Cam așa arată holurile spitalului Matei Bals cu bolnavi de Covid , este înspăimântător , nu mai au pe unde să îi așeze , pacienții stau pe scaune la oxigen , sunt internați pe paturi de campanie . Terapia intensivă s-a mutat pe holuri . Nici nu vreau să va spun ce muncă duc medicii ,de dimineață nu i-am văzut să bea un pahar de apă. Oameni buni trebuie să înțelegem că sistemul sanitar nu mai are cum să facă față , cât de curând intră în colaps , dacă nu e deja”, a scris Constantin Vasile Ifteme, pe Facebook, alături de imaginile dramatice din interiorul Institutului Matei Balș din Capitală.

Medicul infecționist de la Institutul Matei Balș din București, Adrian Marinescu a explicat pentru Digi 24 că este o realitate dură în spatele imaginilor distirbuite în mediul online. El a precizat că situația este una dramatică, dar cel mai important este ca pacienții să primească tratament cât mai rapid în momentul în care ajung în unitatea medicală, ca organismul să poată răspundă.

„Vedem o realitate a acestor zile și situația nu e numai la Matei Balș. În condițiile în care în Capitală avem în mod constant 1.500 de pacienți și, hai să facem un calcul, să ne gândim că 20 la sută dintre aceștia au nevoie de oxigen, au nevoie de un loc să se interneze, e clar că numărul de locuri pe care îl avem - și indiferent cât am reuși în fiecare zi să facem și asta se întâmplă și sâmbăta, duminica - nu este suficient. Și atunci pacienții trebuie să fie ajutați. Până în momentul când reușim să-i transferăm în altă parte sau să facem locuri în spital, ei rămân în camera de gardă. E adevărat că primesc tratamentul cu oxigen, primesc tratamentul necesar, dar sunt imaginile pe care dvs. le vedeți. E, până la urmă, un lucru real”, a declarat medicul infecționist Adrian Marinescu pentru Digi24.

În cursul zilei de marți, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 7.753 de cazuri noi de COVID-19, înregistrate pe teritoriul României, 1.147 dintre ele fiind raportate pentru București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.