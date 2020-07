Situație îngrijorătoare în Prahova. Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti are nevoie de mai multe cadre medicale pentru tratarea pacienților cu COVID-19: Apel la aleși pentru adoptarea rapidă a legii privind detașarea specialiștilor (VIDEO)

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova solicită suplimentarea personalului medical care se ocupă de tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, în condițiile în care, în ultima perioadă, a crescut alarmant numărul cazurilor de COVID-19 din Prahova. Vidul legislativ existent în acest moment după decizia Curții Constituționale și în contextul în care legea carantinei și izolării este în continuare blocată în Parlament face extrem de dificilă detșarea personalului medical în zonele din țară confruntate cu un aflux mare de pacienți și cu un număr insuficient de cadre medicale care să-i îngrijească.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, directorul DSP Prahova, Bogdan Nica, a făcut apel la aleși să adopte cât mai repede actul normativ privind carantinarea, izolarea și internarea pacienților, astfel încât autoritățile să aibă la îndemână instrumentul necesar ca, ”pentru 30 de zile, atunci când este nevoie, să poată detașa în zonele unde este nevoie, cadrele medicale”.

”Este vorba despre o realitate, și anume faptul că încă nu există încă în Parlament votată această lege privitoare la internare, izolare și carantină ne creează mari probleme în a asigura personal, mai ales în secțiile de terapie intensivă și în secțiile de boli infecțioase. În perioada stării de urgență, puteai detașa cadre medicale – asistente și medici de specialitate – în zonele afectate mai grav de focare sau de o transmitere comunitară mai accelerată. În perioada stării de alertă, au funcționat o serie de acte normative printre care și ordinul 414 al Ministerului Sănătății. Multe dintre aceste acte normative nu mai sunt în vigoare, datorită hotărârii Curții Constituționale. În acest fel, ne găsim în situația de a solicita acordul unor medici pentru a acoperi zonele unde, fie s-au îmbolnăvit medici, fie afluxul de pacienți este prea mare și depășește capacitatea de tratament. De aceea, facem un apel pe această cale, ca această lege, care a fost înaintată deja de a o săptămână de Guvern la Parlament să poată fi discutată și votată mai repede, astfel încât, atât Direcțiile de Sănătate Publică, cât și conducerile spitalelor să aibă un instrument ca, pentru 30 de zile, atunci când este nevoie, să poată detașa în zonele unde este nevoie, cadrele medicale.

Domnul ministru a fost deja prezent la noi, știe situația, noi am făcut solicitare către Departamentul pentru Situații de Urgență și mulțumim unor colegi care și-au dat deja acordul. Sperăm ca odată cu apariția actului normativ să avem posibilitatea și noi, și alți colegi, mă refer la județele din Muntenia, care sunt mult mai afectate decât în restul țării, să putem suplimenta numărul cadrelor medicale, spre beneficiul pacienților. (...) Știu că sunt colegi care se opun acestul lucru (detașărilor - n.r.), dar trebuie să ne gândim totuți că este o necesitate de sănătate publică și în situații excepționale se iau măsuri excepționale”, a declarat Bogdan Nica.

Până în acest moment, potrivit celor mai recente date transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Prahova au fost confirmate 845 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Directorul DSP Prahova a explicat că această înmulțire a îmbolnăvirilor este un rezultat al reluării activităților industriale și turistice în acest județ.

”Numărul de cazuri de coronavirus crește, pe de o parte, datorită reluării activității industriale, Prahova este un județ cu foarte multă industrie. Pe de altă parte, e vorba și de activitățile turistice care au loc la sfâșit de săptămână și afluxul mare de turiști din toate zonele țării. De asemenea, traficul rutier, și prin traficul rutier, mobilitatea persoanelor, care împrăștie virusul”, a explicat Nica.

Totodată, acesta a precizat că la Spitalul Județean Ploiești ar fi nevoie de câteva zeci e cadre medicale care să se ocupe de tratamentul pacienților cu COVID-19.

”În ceea ce privește necesarul de cadre medicale, noi funcționăm la o cotă de avarie în terapie intensivă. Ne-ar mai trebui cel puțin patru medici pe terapie intensivă și vreo 20 de cadre medii ca să putem să funcționăm optim și să rezolvăm operativ toate aceste cazuri. (...) Astăzi suntem noi, mâine poate fi alt județ. Și noi, în cursul nopții de ieri, am preluat de la Dâmbovița, un pacient pe terapie intensivă, deoarece acolo nu mai erau locuri”, a mai spus Bogdan Nica.

Și președintele Klaus Iohannis a făcut, marți, un apel la Parlament să adopte cât mai rapid legea care reglementează carantina și izolarea.

”Este extrem de trist, este șocant pentru că această tergiversare prin care PSD probabil vrea să pară important sau interesant poate să coste viața a zeci, sute de români. (...) Reiau apelul meu către Parlament: finalizați discuțiile, aprobați o formă bună pentru această lege. Altfel, veți fi moralmente răspunzători de moartea a zeci sau chiar a sute de români”, a avertizat șeful statului.

Potrivit datelor anunțate marți de autorități, în România, aau fost confirmate, până acum, 33.585 de cazuri de COVID-19, cu 637 de noi îmbolnăviri raporate în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.931, cu 30 de noi victime înregistrate de luni până marți.

