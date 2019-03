Descoperire neașteptată în Slatina: Trei medici au dosit în vestiare 140 de radiografii (VIDEO)

Este anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, după ce în vestiarele unor medici ortopezi au fost descoperite 140 de radiografii ascunse. Suspiciunea este că medicii foloseau documentele medico-legale să se șantajeze unii pe alții, informează B1 TV.

