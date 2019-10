ȘOC în cazul Caracal! A mai apărut ÎNCĂ O VICTIMĂ a lui GHEORGHE DINCĂ! MĂRTURISIRI ÎNGROZITOARE!

ȘOC în cazul Caracal! O adolescentă de 18 ani a declarat că ar fi fost victima lui Gheorghe Dincă!

PROFEȚIE ȘOCANTĂ FĂCUTĂ DE ARSENIE BOCA! A ANUNȚAT MOARTEA FOSTULUI PREȘEDINTE! LA ASTA NU SE AȘTEPTA NIMENI (GALERIE FOTO)

Tânăra susâine că a fost abuzată sexual de Dincă începând cu vârsta de 9 ani, conform Cancan.

Părinții tinerei îl cunoșteau pe Dincă, se vizitau des și nu s-ar fi gândit niciodată că un bătrân ar putea să își bată joc de un copil care i-ar fi putut fi nepoată.

Conform fetei, Gheorghe Dincă venea din ce in ce mai des în casa fetei, mai ales când fata era singură și spune că acest coșmar a ținut mai bine de un an, dar nu a putut vorbi niciodată despre momentele teribile prin care a trecut. Fata a declarat sub protecșia anonimatului pentru un post de televiziune ce s-a întâmplat.

„La început am zis că poate este doar o joacă sau cine ştie ce. Eram un copil de nouă ani, nici nu ştiam ce este aia. A început să-mi bage mâna în pantaloni, după să mă sărute, să-mi pună mâna pe sâni. Am rămas blocată, am făcut un atac de panică. Am rămas în faţa lui, nu am ştiut ce să mai spun. Probabil că m-a văzut că nu am nicio reacţie şi probabil şi-a făcut curaj să continue.

Mi-a spus că vrea să rămânem prieteni, să nu spun la nimeni, că nu vrea să ne certăm. M-a obligat să mă uit la filme. Nu m-am putut uita pentru că, vă daţi seama, mi se părea ceva ieşit din comun. Era ceva nou pentru mine. M-a agresat. M-am zbătut. Dar eram un copil, ce forţă aveam eu. Ştiu că atunci a auzit uşa, l-a strigat unchiul meu. I-a zis nea Popicule, vino să vedem ce am făcut. Şi atunci m-a îmbrăcat, a oprit monitorul şi a ieşit afară. Am început să plâng. Ştiu că m-am speriat şi am vrut să plec acasă. I-am spus unchiului că vreau acasă. M-a întrebat de ce şi am spus că vreau să merg să mă joc cu copiii pe stradă. Nu am putut spune la nimeni. Nu este ceva de vorbit. Mă rog, atunci nu era de vorbit. Şi de atunci el tot venea. În timpul programului de lucru al alor mei. De obicei mă prindea numai pe mine singură. S-a repetat momentul de fiecare dată când venea”, a declarat tânăra sub protecţia anonimatului.