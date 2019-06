Șoc în MUZICA POPULARĂ! Știrea momentului despre BENONE SINULESCU! FUEGO a făcut anunțul în LACRIMI!

Celebrul cântăreț Paul Surugiu – Fuego a publicat un mesaj emoționat pe Facebook în care vorbește despre motivele pentru care merită să iubim România, în ciuda ‘decorului gri’ în care suntem uneori nevoiți să ne desfășurăm existența.

“Dragii mei, in societatea noastra, axata exclusiv pe simplitatea transmiterii, intr-un decor gri, încorsetat in condiții, la care asisti fara ca sa poti ridica o pretentie, intr-o radiografie a lumilor imaginare, gasesc motive sa ma-nclin.

Si chiar foarte multe, pentru ca mi-e drag de Romania asta frumoasa si de minunile din anii acestia, care nu si-au pierdut deloc din stralucire! Stiu ca poate uneori nu mai avem suficienta rabdare si nervi pentru a vedea si asculta, dar cred din suflet ca meritam sanse si meritam sa ne punem la pastrare valorile, ca modele pentru ceilalti si ca vesnicii ce nu trebuie lasate sa piara!”, a scris Fuego pe Facebook.

În încheierea mesajului său, Fuego a avut doar cuvinte de laudă despre un alt mare artist, Benone Sinulescu, despre care a scris sun editorial impresionant.