Poliţişti, jandarmi şi pompieri au descins, în această dimineaţă, în mai multe case din Craiova în căutarea unor suspecţi într-un dosar de clonare de carduri, trafic de migranţi în SUA şi spălare de bani.

TRAGEDIA MOMENTULUI! A MURIT VIOREL! DIN PĂCATE A FĂCUT INFARCT! ROMÂNIA E ÎN STARE DE ȘOC

Anchetatorii au adus şi mai multe sape cu care au căutat sume de bani şi carduri îngropate în curţile caselor.

De asemenea, poliţiştii au confiscat inclusiv un autoturism de lux marca Porsche Cayenne.

CUTREMURĂTOR! IULIA VÂNTUR, ÎN PERICOL DE MOARTE! ANUNȚ DE ULTIM MOMENT PRIVIND STAREA ARTISTEI! SALMAN KHAN E STE ÎNGROAZIT (GALERIE FOTO)

Liderul grupării, un mafiot din Craiova poreclit 'Rechinu', este cercetat de DIICOT pentru clonare de carduri şi trafic de migranţi pe ruta România - Mexic - SUA.

Potrivit anchetatorilor, mafiotul din Craiova şi-a deschis mai multe societăţi comerciale în Mexic şi s-a asociat cu numeroşi interlopi mexicani.

'Gruparea era coordonată din Mexic, de către suspectul T.F., zis 'Rechinu', care deține în Mexic, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale, unele specializate în achiziționarea și montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat și asigurarea mentenanței acestora.

APOCALIPTIC! MARIA GHEORGHIU A ANUNȚA DEZASTRU! VA LOVI CURÂND ROMÂNIA! CEA MAI CUTREMURĂTOARE PREVESTIRE A MOMENTULUI...

Profitând de posibilitatea controlării acestor aparate, membrii grupării au instalat sisteme de tip 'skimming' pe aceste bancomate, în special în localități situate pe litoralul mexican și frecventate de foarte mulți turiști străini, în vederea copierii datelor informatice conținute de cardurile introduse în acestea, și ulterior utilizării lor în mod fraudulos în scopul retragerii sumelor de bani conținute', se arată într-un comunicat al DIICOT.

În iunie 2018, un fost prieten al liderului grupării, care îl şantajase, a fost împuşcat în cap de bodyguardul interlopului 'Rechinu'.

Sorin Constantin Marcu a murit pe loc, iar potrivit unor surse, acesta încerca să îl calce cu maşina pe rivalul său, atunci când a fost împuşcat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.