ȘOC TOTAL: Solistul de la The Motans, SĂLTAT de poliție!

Surpriză în lumea artistică! Denis, solistul trupei The Motans, a ajuns pe mâna poliției.

Din fericire s-a întâmplat cu ani în urmă, iar incidentul nu a durat mult. Invitat la emisiunea matinală la București FM, artistul a povestit toată tărășenia.

"Era ora 1.00 noaptea şi noi, eu cu băieţii, terminasem repetiţiile sau eram după un concert ori un eveniment, ceva – nu mai ţin minte. Era acum vreo 3 ani şi m-a prins poliţia. Nu s-au legitimat. Au fost foarte grosolani, au vorbit foarte nepoliticos şi eu am început să îmi caut drepturile. Am spus Prezentaţi-vă! Arătaţi legitimaţia înainte să mă întrebaţi pe mine de unde vin şi ce fac... Ei s-au supărat, m-au băgat în maşină cu forţa. Şi când au văzut că eu insist şi îmi cer drepturile, au zis "băh, stai că băiatu' ăsta poate are neamuri în poliţie". Şi am explicat că nu am buletinul la mine, dar că stau la 100 de metri şi i-am invitat la mine acasă. Băieţii m-au lăsat să plec", a povestit Denis Roabes, solistul The Motans, la Matinalul postului de radio unde a fost invitat.