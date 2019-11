Sociolog Avangarde: 'Dacă se menține ritmul VOTULUI din DIASPORA, pentru prima dată voturile din afara țării pot valora circa 10 % din totalul voturilor exprimate'

”Dacă se menține ritmul votului din diaspora, pentru prima dată voturile din afara țării pot valora circa 10 procente din totalul voturilor exprimate”, potrivit lui Vladimir Ionas, Sociolog la Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde.

“Dacă ne uitam cum au arătat procentele in primul tur in diaspora putem spune ca nici nu mai conteaza care este rezultatul in țară”, scrie Ionaș pe Facebook.

Potrivit Biroului electoral Central, până la ora 11.00, peste 400.000 de români votaseră în Diaspora, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Comparativ, în primul tur, până la aceeași oră, votaseră în Diaspora 315.042 de alegători.

Vezi AICI numărul votanților, în timp REAL, din Diaspora