Sociologul Gelu Duminică, critici dure la adresa lui Alexandru Cumpănașu: "Este același om care s-a hrănit și a supt din multe sinecuri de la toate partidele"

Sociologul Gelu Duminică a făcut într-o intervenție pentru B1 TV o descriere critică a lui Alexandru Cumpănașu, aflat în centrul unui nou scandal public. Acesta a declarat că Alexandru Cumpănașu reprezintă populismul din societatea românească.

“Cumpănașul este populistul așa cum definiția din Dex îl arată, adică omul care are atitudini ocial-politice în funcție de conjunctură, în funcție de situație, demagogice, care urmărește doar câștigarea simpatiei populare. Acum, asta a făcut domnul Cumpănașu. Este populitul clasic pentru mine. Nu domnia sa mă surprinde. În țara în care versurile lui Dani Mocanu, celebrul manelist care avea versuri care instigau la violență împotriva femeii și la încălcarea normelor, avea 30 de milioane de vizualizări după ce a fost lansată, ne surprinde faptul că un domn pe cum Cumpănașu este urmărit de tineri.

Asta mă deranjează, fariseismul. Dacă noi am semănat vânt ani de zile în sistemul educațional, dacă noi am refuzat să avem o strategie de educație parentală, astfel încât să ne sprijinim părinții să ne ofere o educație mult mai bună, dacă noi am refuzat ani de zile să vedem societatea românească ala cum este, ce voiați să avem? Logic Cumpănași, de personaje care nu fac decât să ne arate cât de buni suntem noi, ce s-a ales de țărișoara asta. Uităm că țărișoara asta este reprezentată de foarte mulți cumpănași, în toate zonele.

Domnul Cumpănași este același om care a fost acuzat cu dovezi că diplomele le are false, este același om care s-a hrănit și a supt din multe sinecuri de la toate partidele, este cel care a fondat academii, unde erau toți miniștri, marii politicieni, era unul dintre marii reformatori ai României, care negocia cu prim-miniștri. Dacă l-a urmărit guverne întregi de ce să nu facă asta și niște copii?”, a declarat Gelu Duminică.

