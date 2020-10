Sociologul Mirel Palada s-a ales cu dosar penal, după ce a refuzat să sufle în etilotest

Sociologul Mirel Palada s-a ales cu dosar penal, după ce a fost oprit în trafic joi seară și a refuzat să sufle în etilotest.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30-23.00, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Potrivit poliţiştilor, pentru că “emana halenă alcoolică” lui Palada i s-a cerut să sufle în etilotest, iar acesta a refuzat, astfel a fost dus la INML, pentru recoltarea de probe biologice, însă şi aici a refuzat analizele.

Poliţiştii i-au întocmit dosar penal pentru refuzul de a se supune testării şi i-au suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 90 de zile.

Urmează sa fie chemat săptămana viitoare pentru audieri. Până la această oră, Mirel Palada nu a reacţionat public.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.