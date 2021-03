Sociologul Vladimir Ionaș: Neîncrederea, dezamăgirea față de clasa politică îi scoate pe oameni în stradă. Cei care ne conduc n-au făcut decât să certe populația

Sociologul Vladimir Ionaș a vorbit, miercuri seară, într-o intervenție telefonică în emisiunea "Dosar de Politician", despre protestele care au loc în aceste zile în toată țară, împotriva restricțiilor impuse în contextul crizei sanitare.

Întrebat cine îi mână pe oameni să iasă în stradă, sociologul a răspuns că comunicarea defectuoasă din partea guvernanților și neîncrederea în oamenii politici îi face pe oameni să se revolte.

"Pentru un moment nimeni. Neîncrederea, dezamăgirea față de tot ceea ce înseamnă clasă politică este la cele mai mari cote pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani în România. Partidele politice au o cotă de 3% încredere, cea mai mică înregistrată vreodată în România"

M-am uitat pe imagini, să vad cine participă la proteste. Dacă la început erau tineri și cred că proveneau din, acel milion care au revenit în țară în ultimul an, din străinătate, care nu avea niște stabile, au revenit și nu au un loc de muncă aici, în această seară am văzut o diversificare a celor care participă. Am văzut oameni diferiți, care provin dintr-o altă pătură socială. Există oameni care au respectat toate măsurile, toate deciziile Guvernului, dar au nevoie de un singur lucru: de un orizont de timp, de empatie, au nevoie să li se ofere un orizont de timp în care lucrurile să pot reveni oarecum la normal.

Din păcate, la noi au fost foarte multe bâlbe, guvernul nu reușește să transmită mesaje asa cum trebuie. Cei care ne conduc nu au dat dovadă deloc de empatie, n-au făcut decât să certe populația. ...Nu poți să-l trimiți la nesfârșit pe domnul pe Arafat să-și asume, pentru că el este un funcționar al statului român, nu răspunde electoral în fața nimănui. Oamenii vor ca Președintele, Primul ministru, ca liderii pe care i-au votat să le explice anumite măsuri. În același timp, cine sunt specialiștii care de un an propun măsuri. Eu nu-i știu", a spus sociologul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.