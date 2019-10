Șofer, prins la volan după ce a băut cinci litri de vin: ”Cum să las pe altcineva să conducă? Intra cu ea în pom!” (VIDEO)

Un șofer a băut cinci litri de vin, dar asta nu l-a împiedicat să se urce la volan. Aflat aproape de coma alcoolică, bărbatul a fost oprit la timp de polițiști, înainte să producă o tragedie. Omul a avut și o explicație pentru decizia sa. Nu a vrut să lase pe altcineva să îi conducă mașina pentru că a vrut să fie sigur că ajunge teafăr la destinație.

Întrebat de ce nu a lăsat pe altcineva să conducă, şoferul a dat o explicaţie halucinantă: „A, nu că cine ştie. Intra cu ea în pom. Doamne fereşte, muream. Am vrut să fiu eu sigur”.

Bărbatul a fost dus imediat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Filmarea a fost publicată în mediul online și a strâns aproape 400 de mii de vizualizări.

