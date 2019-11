După 4 ani de procese, un șofer care și-a distrus mașina după ce a lovit un urs a obținut despăgubiri de la CNAIR (VIDEO)

După patru ani de procese, un şofer care şi-a distrus maşina după ce a lovit un urs a obţinut despăgubiri de la CNAIR. Bărbatul a primit 18.000 de lei, informează B1 TV. Cazul a ajuns în atenția mass-media după ce un alt urs a fost lăsat de autorități 18 ore în agonie, cu picioarele fracturate, după care a fost tranchilizat și împușcat.

În ultimii ani, zeci de urși au fost loviți de mașini pe drumurile din România. Accidentele s-au soldat cu moartea animalelor sălbatice, dar și cu rănirea șoferilor și distrugerea mașinilor. Printre cei care și-au făcut mașina praf după impactul cu un urs se numără și un ploieștean, care a dat în judecată CNAIR și a câștigat procesul după patru ani!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.