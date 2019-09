Scene ca în filme în Capitală: Un şofer aflat sub influența drogurilor a distrus două benzinării şi o spălătorie auto. Individul a rupt o conductă de gaz și a fost la un pas să lovească ai mulți oameni cu mașina (VIDEO)

Un individ a pus pe jar mai multe echipaje de Poliție după o urmărire ca-n filme pe Autostrada Soarelui. Bărbatul a vrut să treacă cu mașina peste angajata unei benzinării, a distrus tot ce i-a ieșit în cale iar apoi a încercat să scape de agenții aflaţi pe urmele lui. A gonit cu o viteză amețitoare pe A2 și s-a oprit în zidul unei alte stații de benzina, unde a fost imobilizat de şoferi.

Totul a început într-o benzinărie din Capitală. Aici bărbatul a alimentat după care a intrat în benzinărie şi în loc să plătească a cerut casierei nişte bani. Cum aceasta a refuzat, individul a devenit agresiv şi a vrut să o bată.

Femeia a fugit şi a vrut să se adăpostească într-o spălătorie din apropiere. Bărbatul a urmărit-o cu maşina şi în dorinţa lui de a o pedepsi pentru refuz a intrat cu maşina în spălătorie. În drumul lui a spulberat o masă la care se aflau alţi oameni şi a rupt o conductă de gaze. Unul dintre martori a sunat la 112, iar imediat în zonă a apărut un echipaj de poliţie. Până să se dezmeticească însă agenţii, individul a demarat în trombă. A ajuns pe Autostrada soarelui cu poliţiştii pe urmele sale, însă individul aproape că a zburat pe şosea. Dar aventura s-a oprit brusc. Bărbatul a vrut să se ascundă în parcarea unei alte benzinării însă a scăpat maşina de sub control şi a intrat în plin în zidul clădirii. Mai mulţi şoferi aflaţi acolo l-au imobilizat până la sosirea polițiștilor.

Martorii povestesc că bărbatul s-ar fi aflat sub influența drogurilor. Acum individul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este acuzat de furt, loviri şi alte violenţe, distrugere, deranjarea ordinii şi liniştii publice, conducere sub influenţa substanţelor interzise şi depăşirea vitezei legale pe un drum public.

Bărbatul va fi adus, duminică, la Poliţia Capitalei pentru audieri, iar apoi va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

