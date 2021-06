Şofer dus cu mașina poliției la bancomat să scoată banii de şpagă. Detalii halucinante din dosarul DNA care vizează agenții din Botoșani (VIDEO)

Detalii incredibile ies la iveală din dosarul polițiștilor șpăgari de la Serviciul Rutier din Botoșani. Agenții făceau orice pentru a-și primi șpaga de la cei opriți în trafic. De exemplu, un șofer care nu avea bani la el a fost dus cu mașina poliției la bancomat să scoată suma pe care o ceruse un polițist drept mită, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

