Șoferul cu Touareg care a șicanat și lovit intenționat, în 2015, o mașină în zona fântânii Miorița din București, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare (VIDEO)

Deznodamant neasteptat in dosarul unui bucurestean care a șicanat un alt sofer in trafic. 5 pasageri aflati in masina lovita și un pieton au fost raniti. Magistrații Curții de Apel București l-au condamnat definitiv pe soferul nervos la 5 ani pentru tentativă de omor calificat. Asta după ce, în vara acestui an, instanța de fond, Tribunalul București, îl achitase.

Ca pedeapsă complementară, Iulian Şerban Sănducu nu are voie să mai conducă un autovehicul pe o perioadă de cinci ani, după ce iese din închisoare, fiindu-i confiscat şi autoturismul.

De asemenea, el trebuie să plătească 14.000 de euro către patru părţi vătămate. Până la plata acestei sume, judecătorii au pus sechestru pe o casă şi un teren care îi aparţin şoferului, potrivit Agerpres.

Accidentul s-a petrecut pe 4 iulie 2015, în zona fântânii Miorița din București, însă ancheta a început abia în 2016, când imaginile au fost postate pe internet. În imagini se vede cum o maşină VW Touareg loveşte un autoturism Dacia Logan, pe care îl proiectează în afara şoselei.

Un pieton care circula pe trotuar a fost la un pas să fie lovit de maşina scăpată de sub control. În urma şicanării, şoferul Daciei a pierdut controlul volanului, maşina a derapat şi a fost la un pas să se oprească într-un cap de pod.

Cinci persoane, care se aflau în Dacie, au fost rănite, dar şi un pieton. Viteza cu care se deplasa Touareg-ul a fost de 89 de kilometri pe oră în momentul impactului și doar norocul a făcut ca nimeni să nu îşi piardă viaţa.

S-a stabilit ulterior că şoferul Touaregului este controlor de trafic, iar cel al Daciei, angajat al unei companii aeriene.

Poliţistii de la Rutiera au spus atunci că atâta timp cât şoferii au declarat ca totul a fost fără intenţie, nu vor continua ancheta. Cel vinovat de producerea accidentului a fost amendat cu 210 lei.

Ulterior, procurorii au schimbat încadrarea faptei şi l-au trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat. Acum, şoferul nervos va merge acum la închisoare.

