Vineri are loc solstiţiul de vară. 21 iunie este cea mai lungă zi din an, cu 15 ore şi 32 de minute de lumină. Începând de astăzi, timp de 6 luni, durata zilei va începe să scadă, iar a nopţii să crească, până pe 21 decembrie, când va avea loc solstiţiul de iarnă. Desigur, această zi vine şi cu o serie de tradiţii şi obiceiuri la români.

