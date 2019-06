Solstițiul de vară 2019. 15 curiozități despre cea mai lungă zi a anului

Solstitiul de vara 2019. Este cea mai lunga zi a anului in Emisfera Nordica! Asa ca bucura-te de razele soarelui, cu grija totusi, si celebreaza startul verii afland urmatoarele lucruri despre solstitiul de vara.

1. In acest an, solstitiul de vara este pe 21 iunie

Solstitiul de vara are loc intotdeauna intre 20 si 22 iunie si pentru ca rotatia Pamantului nu este reflectata cu exactitate in calendar, data precisa a evenimentului se schimba usor de la un an la celalalt. In 2019 soarele va atinge cel mai inalt punct de pe cer in Emisfera Nordica pe 21 iunie la 11:54 dimineata.

2. Soarele se va afla direct deasupra Tropicului Racului

In vreme ce intreaga Emisfera Nordica va experimenta cea mai lunga zi a anului, in timpul Solstitiului de vara soarele se va afla direct deasupra Tropicului Racului (23 grade 27 minute latitudine nordica).

