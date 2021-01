Soluția pentru bolnavii cronici care s-au tratat exclusiv la privat. Medicii de familie îi pot înscrie în platforma de vaccinarea anti-COVID, în baza documentelor care atestă afecțiunea (VIDEO)

Bolnavii cronici care nu au fost tratați în sistemul public de sănătate din România, întâmpină probleme la programarea pentru vaccinarea anti-COVID. Aceștia nu sunt văzut de sistem, nefiind prezenți în registrele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Pentru aceștia, soluția ar fi ca medicii de familie, în baza documentelor pe care pacienții le au din sistemul privat de sănătate, să îi programeze la vaccinarea anti-COVID.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a explicat că în acest moment figurează în sistem doar cei care au făcut decontări la spitalele publice. Mai multe lămuriri a oferit purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Mihaela Tănase, pentru B1 TV.

„Bolnavii cronici care nu se află în evidențele CNAS, deci cei care s-au tratat exclusiv în mediul privat, eu posibilitatea să se înscrie apelând la medicul de familie. Practic luând legătura cu medicul de familie și punându-le la dispoziție documentele medicale care atestă afecțiunea cronică de care aceștia suferă, medicul de familie îi poate adăuga în platforma pentru vaccinare. Inițial, da, există doar acei pacienți care au interacționat cu sistemul public”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAS, pentru B1 TV.

În cazul în care clinicile private în care s-au tratat pacienții ce suferă de afecțiuni cronice au decontat tratamentele, în baza unui contract cu CNAS, pacienții sunt identificați ca fiind persoane ce au o afecțiune cronică.

„Dacă au decontat, deci există public și privat în contract cu Casele de Asigurări. Mai exact dacă pacientul se adresează unui furnizor de servicii medicale și farmaceutice, în contract cu o casă de asigurări, atunci da, persoana respectivă este în baza de date CNAS. Așa cum s-a semnalat, există persoane care efectiv s-au diagnosticat și tratat exclusiv în privat, privat care nu era în contract cu Casa de Asigurări și nu a decontat nimic în sistemul public de asigurări. În aceste condiții da, acea persoană nu este în evidența Casei Naționale de Asigurări”, a precizat purtătorul de cuvânt al CNAS.

Medicii de familie pot programa pacienții bolnavi cronici, după ce aceștia fac dovada că suferă de o afecțiune. Ei nu vor fi nevoiți să îi înregistreze inițial în platforma Casei Naționale de Asigurări, drept bolnavi cronici, înainte de a-i programa la vaccinarea anti-COVID.

Întrebată dacă medicul de familie trebuie să întreprindă inițial toate demersurile pentur a-l înregistra pe pacient ca bolnav cronic sau doar pentru a-l programa la vaccinare, aceasta a explicat:A stat în casă cu un coif vechi de 2500 ani, găsit în Siret. Apoi, mascaţii i-au bătut la uşă şi i-au spus ce e coiful, de fapt. A "îngheţat" !

„Nu, în această fază, în baza documentelor transmise de către pacienți, care atestă afecțiunea cronică, medicul de familie poate interveni asupra platformei și poate adăuga orice pacient care suferă de o afecțiune cronică și nu se regăsește în evidentele CNAS”, a detaliat purtătorul de cuvând al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.