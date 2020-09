Soluțiile propuse de Nicușor Dan pentru rezolvarea problemelor cu furnizarea apei calde în Capitală, în iarna care urmează (VIDEO)

Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan a explicat luni seraă, în platoul B1 TV cum va rezolva problema furnizării apei calde în iarna care urmează, după o lungă perioadă în care bucureștenii au avut de suferit din cauza lipsei acesteia.

Viitorul edil a anunțat că tot ce poate să facă în intervalul scurt de timp care a amai rămas până la venirea înghețului este să detecteze și să rezolve cu prioritate avariile care vor apărea, până la primăvară, când va începe schimbarea țevilor.

