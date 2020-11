Sondaj: Doi din trei profesori susțin că au nevoie de cursuri de perfecţionare pentru a preda online

Aproximativ 66,2% dintre cadrele didactice, adică doi din trei profesori, susțin că au nevoie de cursuri de perfecţionare pentru a preda cursurile online. Mai mult, 45,7% dintre aceștia spun că autorităţile locale nu au ajutat pentru remedierea acestei probleme, potrivit Agerpres.

Potrivit unui sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", din perioada 27 octombrie - 2 noiembrie 2020, 16,8% dintre repondenți au spus că unitățule de învățământ nu le-au asigurat măşti şi materiale igienico-sanitare.

La sondaj au participat peste 8.500 de cadre didactice, majoritatea fiind în categoria de vârstă 40-49 de ani.

De asemenea, 33% au plătit 1.000 de lei din propriul buzunar pentru a susține cursurile.





"În condiţiile în care autorităţile locale au un rol important în buna desfăşurare a activităţii din unităţile de învăţământ, am dorit să aflăm cât de mult s-au implicat acestea în perioada stării de alertă. Doar 54,2% dintre repondenţi afirmă că autorităţile locale au venit în ajutorul şcolilor. Cele mai multe dintre acestea au asigurat măşti de protecţie şi materiale igienico-sanitare. Sunt însă şi destul de multe unităţi administrativ-teritoriale care au achiziţionat laptopuri/tablete pentru cadrele didactice şi/sau pentru elevi şi care au montat echipamente pentru predarea în sistem hibrid şi online (proiectoare, table inteligente, camere web etc.)", se arată în comunicatul federaţiei, potrivit Agerpres.



Peste 40% dintre profesori predau exclusiv în sistem online (scenariul roşu), 32,7% în sistem hibrid (scenariul galben) şi doar 25% faţă în faţă (scenariul verde).



"Cadrele didactice din şcolile aflate în scenariul verde au spus, în proporţie de 83,2%, că au primit măşti de protecţie şi materiale igienico-sanitare de la unităţile de învăţământ. Totuşi, observăm că sunt foarte multe unităţi care încă nu asigură materialele de protecţie, în condiţiile în care Codul Muncii prevede expres obligativitatea angajatorului de a pune la dispoziţia angajatului aceste materiale. Majoritatea unităţilor de învăţământ (73,3%) este pregătită pentru schimbarea scenariului în cazul în care apar cazuri Covid în şcoală. Cu toate acestea, este îngrijorător că 26,7% din repondenţi spun că nu sunt pregătiţi pentru trecerea în scenariul hibrid/roşu", mai susţin reprezentanţii Federaţiei.



"Am întrebat profesorii din scenariile galben şi roşu cât au cheltuit de la începutul anului şcolar din buzunarul propriu. După cum veţi observa din imaginile de mai jos, procentele sunt apropiate. Astfel, peste 30% din repondenţi au fost obligaţi să cheltuiască peste 1.000 de lei, circa 16% între 500 şi 1000 de lei şi aproximativ 24% între 100 şi 500 de lei. Cei mai mulţi dintre cei care au cheltuit peste 1.000 de lei au declarat că şi-au achiziţionat laptopuri şi tablete. Cadrele didactice au mai cumpărat măşti, dezinfectanţi, imprimante, cartuşe pentru copiatoare, dar şi softuri educaţionale. În plus, chiar dacă legislaţia în vigoare prevede că unitatea de învăţământ asigură formarea continuă a cadrelor didactice, sunt mulţi profesori care au plătit din propriul buzunar cursuri de perfecţionare pentru a putea preda online", se mai spune în comunicat.