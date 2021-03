Sorin Cîmpeanu: 2,5% din numărul total de școli nu vor putea organiza simularea Evaluării Naționale acum (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, luni, că astăzi numărul elevilor de clasa a VIII-a care sunt așteptați la prima probă a simulării Evaluării Naționale este de 144.000. Cu toate acestea 2,5% din numărul total de școli din România nu vor putea organiza simularea acum deoarece localitățile în care se află sunt în carantină.

„Numărul elevilor de clasa a VIII-a care sunt așteptați astăzi la simulare este de 144.000. 2,5% din numărul total de școli nu vor putea organiza simularea acum. Conform Ordinului de ministru vor putea organiza simularea de îndată ce ies din carantină localitățile în care funcționează aceste școli. Referitor la Ordinul de ministru cu structura anului școlar, el va fi semnat astăzi. Aș vrea să fac o precizare importantă: școlile nu se închid. Școlile nu se închid pentru că elevii claselor terminale, respectiv a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, nu vor avea programul modificat. Deci avem 20 de zile de vacanță, 10 zile pentru sărbătorile pascale catolice, între 2 si 11 aprilie, și 10 zile de vacanță pentru sărbătorile pascale ortodoxe, între 30 aprilie și 9 mai. Cele două săptămâni de vacanță se pot transforma în zile de școală cu prezență fizică”, a afirmat oficialul.

Totodată, el a mai spus că activitățile remediale vor putea fi organizate, la cerere, inclusiv pe perioada vacanței de primăvară.

„Școlile nu se închid pentru că vor funcționa clasele terminale, chiar dacă predarea se face online (...) Activitățile remediale vor putea fi organizate, la cerere, inclusiv pe perioada vacanței de primăvară. Acest lucru va avea ca obiectiv micșorarea decalajelor generate de școala online. De asemenea, gradinitele vor putea organiza activități educaționale cu copiii, cu avizul DSP”, a precizat ministrul.

