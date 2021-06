Sorin Cîmpeanu: 7.616 elevi înscriși la Evaluarea Națională nu s-au prezentat la prima probă. În 3 cazuri subiectele au fost publicate înainte de termen. Ministerul Educației a sesizat deja organele de cercetare penală (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, marți, că 123.563 de elevi s-au prezentat la prima probă a Evaluării Naționale din cei 131.177 înscriși - procentul fiind de 94,2%. Acesta a mai precizat că au fost trei situații în care subiectele au fost publicate înainte de termenul prevăzut de regulament. Organele de cercetare penală au fost deja sesizate în aceste cazuri. Azi s-a desfășurat proba de Limba și literatura română în cadrul examenului de Evaluare Națională.

