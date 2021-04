Sorin Cîmpeanu a anunțat condițiile în care școlile se pot deschide integral cu prezența fizică, indiferent de scenariu, la sfârșitul lunii mai - început de iunie (VIDEO)

După vacanţa de o lună, elevii vor reveni la școală din 4 mai, a anunțat ministrul Educaţiei în emisiunea Talk B1, moderată pe B1 TV de Ștefan Păscuță. Nu toţi vor fi prezenţi fizic în bănci, dar Sorin Cîmpeanu ia în calcul ca toţi şcolarii să revina în clase în iunie, dacă vor fi respectate toate condiţiile sanitare.

