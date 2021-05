Sorin Cîmpeanu a anunțat modificarea Ordinului privind condițiile în care școlile funcționează cu prezența fizică a elevilor la ore. Ce se schimbă (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat duminică, pentru B1 TV, că a decis împreună cu ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, modificarea Ordinului comun privitor la condițiile în care elevii pot reveni la școală, în funcție de rata de infectare cu coronavirus din localitatea respectivă.

În acest moment, dacă în ziua de vineri rata de infectare într-o localitate e mai mică de 1 la mie, atunci școlile de acolo vor funcționa cu prezență fizică a elevilor în clase începând cu săptămâna care urmează.

Modificările aduse Ordinului comun de ministru prevăd că nu se mai așteaptă ziua de vineri pentru această analiză, ci elevii pot reveni în bănci din ziua imediat următoare celei în care se constată scăderea incidenței sub pragul de 1. Decizia în acest sens se propune de către Inspectoratul Școlar și Direcția de Sănătate Publică și se ia de către Comitetul județean pentru Situații de Urgență.

Declarațiile ministrului Cîmpeanu au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor.

