Sorin Cîmpeanu a explicat modul în care vor reveni elevii în școli, de miercuri. „E iluzoriu să ne imaginăm că va fi respectată întru totul distanţa de un metru”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că, de miercuri, vor merge la clase copiii din grădiniţe şi învăţământul primar, dar și elevii claselor de gimnaziu şi de liceu, cu excepția celor din ani terminali, din localităţile unde rata de infectare cu coronavirus e sub 1 la mia de locuitori. Elevii din clasele a V-a, VI-a, a IX-a, a X-a și a XI-a din peste 1.400 de localităţi, unde rata de infectare depăşeşte 1 la mie, vor relua cursurile online. Cât despre elevii claselor terminale, aceștia vor reveni la școală din 10 mai.

Sorin Cîmpeanu, despre revenirea elevilor la școală

„Miercuri, 5 mai, vor merge la şcoală cu prezenţă fizică absolut toţi copiii din grădiniţe, toţi elevii din învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, vor începe şcoala cu prezenţă fizică de miercuri, 5 mai. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din localităţile în care rata de infectare este sub 1 la mie - şi avem la ora actuală aproape 1.800 de localităţi în care rata de infectare este sub 1 la mie - vor merge, de asemenea, la şcoală de miercuri, 5 mai, cu prezenţă fizică. Ceilalţi elevi de clasele V, VI, VII, IX, X, XI din localităţile în care rata de infectare, din păcate, este încă peste 1 la mie vor începe şcoala miercuri, 5 mai, în sistem online. Este vorba de puţin peste 1.400 de localităţi”, a declarat Sorin Cîmpeanu, potrivit News.ro.

Ministrul a mai spus că toți elevii claselor terminale vor reveni la clase, din 10 mai, indiferent de scenariu. Și elevii din școlile speciale începe şcoala cu prezenţă fizică, fără niciun fel de diferenţă de scenariu.

Cîmpeanu a insistat că în școli vor fi respectate regulile de prevenție anticoronavirus.

„Este de preferat să fie asigurată tot timpul distanţarea, distanţarea adecvată şi din ceea ce am văzut în şcolile din România aceste lucruri s-au păstrat, în limita posibilului, desigur. Deci este iluzoriu să ne imaginăm că va fi respectată întru totul distanţa de un metru”, a precizat, totuși, ministrul Educației.