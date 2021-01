Sorin Cîmpeanu a semnat un ordin pentru reducerea numărului de elevi în clasele de liceu. Clasele de liceu vor avea cel mult 26 de elevi

​Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a semnat un ordin pentru reducerea numărului de elevi în clasele de liceu. Numărul de elevi în clasele de început de ciclu în învăţământul liceal de zi se va reduce de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional și de la 28 la 26 de elevi pentru filiera teoretică.

''Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu în învăţământul liceal cu frecvenţă - zi, se va reduce:



- de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocaţională - profil sportiv, teologic, pedagogic şi învăţământul liceal de artă;



- de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.



Joi, 21 ianuarie 2021 a fost transmis la Monitorul Oficial Ordinul de Ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică OMEC nr. 5599/2020.



Având în vedere modificările promovate, activităţile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.



Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de şcolarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.



Această măsură se constituie într-un pas concret în direcţia României Educate.'', se arată în comunicatul transmis de Ministerul Educației.

Ce spune Sorin Cîmpeanu reducerea numărului de elevi





„Mâine ar trebui să se încheie planurile de școlarizare. Din 29 septembrie au trecut aproape 4 luni. Nimeni nu a spus nimic. Se știa foarte bine ca numărul de elevi este 28 în clasă. Acum, cu o zi înainte, toată lumea a luat foc, pe bună dreptate. Dar știm de 3 luni ca avem 28 de elevi in clasă dar nu spune nimeni nimic pana cu o zi inainte. Mie nu mi se pare asta o modalitate de lucru conformă cu o bună guvernare.

Cu o seară înainte era absolut imposibil să modfici metodologia, chiar dacă ai fi avut decizia de a modifica numărul de elevi. Stiți că dacă se pleacă de la 28 se ajunge la număr mare, mai ales in urban. Nu este o scuză, este doar o realitate”, a precizat ministrul, în cadrul Forumului Bunei Guvernări Locale în Educație.



„Cred că atâta vreme cât această metodologie este asumată de un ministru al educației în funcție, atâta vreme cât impactul financiar - este vorba de simpla micșorare de la 28 la 26 pe filieră teoretică și de la 28 la 24 pe filiera tehnologică plus profesional plus dual, impactul este mult peste 1000 de clase. Există un impact financiar corespondent. Acest impact financar trebuie să își gasească impactul in buget, pe care îl discutăm tot acum. Locul se găsește prin niște discuții deloc liniștite intre ministerul educației si ministerul de finanțe. Dar deloc liniștite.



Atâta vreme cât ministrul educației este cel care asumă scăderea numărului de elevi în clasă, care asumă negocierea și includerea într-un buget și așa complicat, mi se pare total, dar total unfair să iasă altcineva decât ministerul educației cu aceste date. După cum mi se pare la fel de unfair să iasă altcineva și să spună cum va fi modificată tematica pentru examenele naționale, lucru care a fost cerut de elevi în primul rând. Și sunt două lucruri unfair de care am luat act, nu mă afectează în niciun fel, de asta mi-am asumat această poziție”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Școlile se vor redeschide din 8 februarie

Președintele Klaus Iohannis a prezentat cele trei scenarii în care ar putea funcționa școlile din 8 februarie, când începe cel de-al doilea semestru.

„În semestrul 2, în localitățile care se încadrează în secnariul verde, cu puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic. În localitățile din scenariul galben, adică sunt ceva mai multe cazuri de infectare, merg în continuare la grădiniță și la școală copiii din ciclul primar (clasele I-IV) și copiii din clasele terminale (clasele VIII și XII). În cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, continuă pentru un timp să meargă la grădiniță și la școală copiii de ciclul primar, dar ceilalți nu mai merg la școală. Atunci când se ajunge la rata de infectare peste 6, localitatea se carantinează și toată lumea stă acasă, școlile se închid și se merge în online", a explicat șeful statului.

O decizie definitivă în acest sens va fi luată, însă pe 2 februarie, în funcție de eveoluția epidemiei de coronavirus de până atunci.