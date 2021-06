Sorin Cîmpeanu: Am mari emoţii referitor la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, dar îmi pun speranţe şi sunt optimist pe baza rezultatelor bune de la simulare (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că are „mari emoții” în privința rezultatelor la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Pe de altă parte, rezultatele obținute de elevi la simulări îl fac să fie și optimist.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

