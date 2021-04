Sorin Cîmpeanu: Am solicitat să fie analizată posibilitatea de eliminare a condiţiei care vizează înjumătăţirea efectivelor în clasele terminale în scenariul roşu

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a declarat joi seară, la Digi24, că a solicitat posibilitatea de eliminare a condiţiei care vizează înjumătăţirea efectivelor în clasele terminale în scenariul roşu.

El a spus că după vacanţa de Paşte elevii vor reveni la şcoli "cel puţin după scenariile cunoscute".

"Am solicitat astăzi să fie analizată posibilitatea de eliminare a condiţiei care vizează înjumătăţirea efectivelor în clasele terminale în scenariul roşu. Am explicat că nu are niciun fel de logică, atâta vreme cât în aceeaşi şcoală, acelaşi palier, două clase identice, cei de clasa a patra pot veni - şi e foarte bine - cu efectiv complet şi cei de clasa a opta, care au de susţinut examenul naţional, trebuie să vină doar jumătate", a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la Digi 24.

Întrebat dacă dorește să fie mai mulți copii la școală, ministrul educației a răspuns: „Dacă situația epidemiologică ne permite. Și acest lucru îl vor aprecia cei cu competență în domeniu. Noi vom propune acest lucru Ministerului Educației”.

Referitor la revenirea la școală în septembrie, pentru anul școlar 2021-2022, ministrul Educației a afirmat că „sperăm într-o deschidere în condiții de normalitate”.