Sorin Cîmpeanu: Am făcut o solicitare Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind măsura în care scenariile pot fi modificate, astfel încât să se permită prezența fizică a elevilor din clasele terminale (VIDEO)

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a declarat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că în contextul în care Bucureștiul a reintrat în scenariul roșu, a fost înaintată către Comitetul Național pentru Situații de Urgență o solicitare privind posibilitatea ca, și în acest scenariu elevii din anii treminali să facă în continuare cursuri cu prezență fizică.

”Având în vedere evoluția ratei de infectare și intrarea unor orașe mari, precum Bucureștiul în scenariul roșu, chiar dacă este vorba despre o ușoară depășire a pragului de 3 la mie, urgența s-a acutizat și Ministerul Educației, consecvent principiului conform căruia școlile se închid ultimele și se deschid primele, a înaintat deja o solicitare către Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru a analiza în ce măsură scenariile pot fi modificate, astfel încât să se permită prezența fizică a elevilor din clasele terminale.

De la Ministerul Sănătății am primit doar un acord cu privire la posibilitatea de prezență fizică în cadrul simulărilor pentru examenele naționale, clasa a VIII-a și a XII-a, începând cu 22 martie, respectiv cu 29 martie, dar având în vedere urgența determinată de nevoia unei hotărâri cu privire la modul în care merg la școală clasele terminale în scenariul roșu, am înaintat această cerere direct către Comitetul Național pentru Situații de Urgență spre analiză. Sunt convins că analiza va fi făcută cu maximă responsabilitate și celeritate. Sunt convins că va fi înțeleasă importanța pregătirii elevilor de clase terminale pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat, sistemul de educație din România fiind construit în acest fel, încât examenele naționale sunt definitorii pentru viitorul oricărui tânăr”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.