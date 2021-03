Ministrul Sorin Cîmpeanu a prezentat joi dimineață concluziile sedinței la care au participat și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ, dar și președintele asociației de părinți și cel al Consiliului Național al Elevilor.

În urma consultărilor au rezultat următoarele concluzii:

Ministrul Educației a subliniat și că problema testării în școli va fi rezolvată foarte rapid, în sensul în care vor exista teste non-invazive, potrivit hotnews.ro.

