Sorin Cîmpeanu: Aproape 200.000 de persoane din sistemul de învățământ din Romania doresc vaccinarea anti-Covid

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, miercuri seară, că aproape 200.000 de persoane din sistemul de învațamânt din Romania doresc vaccinarea.

„Aproape 50% din personalul preuniversitar dorește vaccinarea, iar din sistemul universitar, peste 60%, excluzând cadrele didactice care fac parte și sistemul medical, care s-au vaccinat deja. Deci, evident că nu mai au disponibilitate de vaccinare pentru că deja s-au vaccinat. Și este un număr important (...) Aproape 200.000 de persoane din sistemul de învățământ din Romania, careau precizat deja că vor să se vaccineze”, a afirmat oficialul, la Antena 3.

Ministrul Educației, despre deschiderea școlilor: ''Nu excludem niciun scenariu''

Amintim că Sorin Cîmpeanu a precizat, luni seară, că nu este exclus niciun scenariu în legătură cu deschiderea școlilor. Acesta a mai spus că la finalul lunii ianuarie va anunţa dacă din data de 8 februarie se vor relua cursurile în format fizic.

El a menționat că rata de infectare este importantă în vederea redeschiderii școlilor.

„Nu excludem niciun scenariu, nici scenariul deschiderii în zonele în care rata de infectare este mai scăzută, nici acela al prioritizării celor mici, grădiniţă şi învăţământ primar, nici scenariul în care acordăm prioritate celor care susţin examene naţionale, clasele a VIII-a şi XII-a, nici alt scenariu, nicio combinaţie între aceste scenarii. Anunţul se va face la finalul lunii ianuarie, cu cel puțin o săptămână înainte de data de 8 februarie, programtă pentru începerea semestrului doi”, a spus Sorin Cîmpeanu.

„Este sigur că cele trei săptămâni din semestrul întâi vor fi online. Ministerul Educaţiei şi Guvernul României îşi doresc să înceapă şcoala pe 8 februarie, însă acest lucru se va face în funcţie de evoluţia ratei de infectare, după vacanţa de iarnă, care s-a încheiat ieri, 10 ianuarie. Ştim foarte bine că sunt necesare 14 zile, deci de aceea am spus că în a doua jumătate a lunii ianuarie, ultima decadă, mai exact, a lunii ianuarie, în funcţie de evoluţia ratei de infectare”, a mai declarat acesta.

Profesorii care fac ore remediale ar urma să primească 200 de lei pe lună, pentru fiecare elev

Ministrul Educației a anunțat că profesorii care vor face ore remediale, pentru recuperarea materiei, vor primi o sumă de 200 de lei pentru fiecare elev care participă, pe lună. Mai mult decât atât, la acest moment există două surse de finanțare a acesto plăți, dar una dintre ele acoperă doar elevii cu vârste de până la 16 ani.

„Există la nivel de proiect, am identificat din POCU o sumă de 30 milioane de Euro, care a făcut deja obiectul unei ordonanțe de urgență nr. 171 prin care am putea să acordăm elevilor - este vorba despre cei sub 16 ani pentru că doar ei sunt eligibil - o sumă de 200 de lei pe lună și luând în calcul un interval de două luni și jumătate de la deschiderea școlilor în format fizic - februarie, martie, până la jumătatea lunii aprilie - asta ar însemna 500 de lei per elev. Asta ar însemna 100 de euro per elev pentru acțiuni remediale”, a precizat Cîmpeanu.