Sorin Cîmpeanu: Au fost utilizate aproape 5.000 de teste din 1.500.000. Infim

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți seară, că până în prezent, la nivel naţional, au fost făcute doar 5.000 de teste rapide pentru depistarea infectării cu coronavirus în şcoli, iar unii părinţi s-au poziţionat împotriva testelor antigen rapide.

„Din ultima raportare a Ministerului Sănătăţii reiese că au fost utilizate aproape 5.000 de teste din 1.500.000 de teste. Infim. Teste antigen rapide. Sigur că aceste cazuri de elevi depistaţi pozitiv sunt urmare a unei testări PCR, testare care s-a făcut fie de către DSP, fie în funcţie de opţiunea părinţilor prin entităţi private. Sunt rezultatele unor testări PCR. Testarea antigen rapidă în şcoli a mers foarte prost”, a afirmat oficialul la Digi24, citat de News.ro.

El a mai spus că nu există suficient personal medical în şcoli, să facă aceste teste, dar şi că unii părinţi nu sunt de acord cu testarea rapidă antigen existentă în unităţile de învăţământ.

„În mod clar, nu a existat personal medical, nu a existat disponibilitate probabil atât de mare din partea personalului medical existent, acolo unde există. Am spus-o de fiecare dată, mai puţin de una din cinci şcoli au cabinete medicale şcolare. Şi de asemenea, aceste teste antigen rapide au fost considerate de unii prăinţi invazive şi de aceea soluţia unor teste rapide non invazive pe bază de salivă, cred că sunt o soluţie mult mai bună, acceptată de părinţi pe de-o parte şi pe de altă parte nu necesită personal medical pentru administrare. Ele pot fi şi autoadministrate. Vedem şi cazurile din şcolile din Franţa, Austria şi alte state. Testarea rapidă non invazivă cred că este o soluţie bună”, a precizat ministrul.

Sorin Cîmpeanu: Școala nu te îmbolnăvește

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a subliniat marți seară, din nou, că școala nu este un mediu de răspândire a infecției cu coronavirus.

„Datele pentru săptămâna 8 - 15 martie arată că în școli rata de infectare a fost jumătate față de perioada precedentă. Am avut un plus de 181 de infectări, față de 376 în perioada anterioară, în cazul elevilor, și puțin este 300 de infectări în rândul personalului, față de 545 în perioada anterioară”, a declarat el.

Întrebat dacă nu e posibil ca rata de infectare să fi scăzut pur și simplu pentru că școlile s-au închis în mai multe locuri, ministrul a răspuns: „Nu sunt atât de multe locuri. În ultima săptemână s-au închis 216 clase din 136.000”.

„E o falsă percepție. În școli, rata de infectare e mult sub media națională. Școala nu te îmbolnăvește, școala, prin respectarea regulilor, te ajută să te protejezi. Sunt foarte îngrijorat de această perspectivă antagonică dintre Educație și Sănătate. Ele nu sunt antagonice, trebuie să înțelegem lucrăm ăsta!", a continuat ministrul.

Sorin Cîmpeanu: Examenele naționale se vor ține cu prezența fizică în clase

Acesta a mai spus că examenele naționale se vor desfășura cu prezența fizică a elevilor în clase, deoarece nu există platforme dedicate, securizate pentru examinare online. Totodată, ministrul s-a arătat destul de sceptic în privința șanselor de a se ține tezele semestrul acesta, dat fiind că sunt școli în care predarea se face online și, din nou, nu avem platforme securizate.

„Testele relevante sunt cele cu prezență fizică. De aceea, e foarte important ca acest Ordin comun al ministrului Educației și Sănătății, așa discutabil cum a fost el, a adus un mare plus: posibilitatea de prezență fizică pentru evaluările la clasele II, IV, VI și la simulările din clasele VIII și XII, cu prezență fizică.

Examenele naționale se vor derula cu prezență fizică pentru a asigura relevanța evaluării.

Atât timp cât nu avem platforme dedicate, securizate pentru evaluare, examinare, aceste evaluări nu vor putea fi considerate relevate. În spatele unui ecran poate fi oricine”, a mai declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.