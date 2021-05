Sorin Cîmpeanu: Când trendul epidemiologic descendent va fi confirmat, dacă vom face progrese în vaccinare, Ministerul Educației va formula o propunere de reluare a prezenței fizice fără diferențiere în funcție de scenariu (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit marți seară, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre orizontul de timp în care toți elevii ar putea participa, fizic, la cursuri. Până atunci însă, miercuri, vor reveni la cursuri preșcolarii și elevii din clasele primare, iar cei din anii de gimnaziu vor face ore online sau în format fizic în funcție de două scenarii privind rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus.

„Pentru că predarea online a generat dezechilibre psihice, emoționale, sociale, a generat angoase, deficit de atenție, am insistat în revenirea la școală cu prezență fizică. Astfel, încă de mâine (miercuri, 5 mai – n.r.), 1,4 milioane de elevi din învățământul primar și preșcolar vor putea reveni la școală cu prezență fizică. Se adaugă cei din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a din școlile care funcționează în localități în care rata de incidență este mai mică de 1/1.000. Este vorba despre 2.057 de localități astăzi, când vorbim. Scenariul va fi refăcut în ziua de vineri”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.