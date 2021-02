Sorin Cîmpeanu, concluzii după prima săptămână de școală: Testarea este singura modalitate de a depista elevii pozitivi / Cazurile din prima săptămână nu sunt generate de redeschiderea școlilor

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a discutat în exclusivitate, pe B1 TV despre situația cazurilor de COVID-19 din școli, dar și despre testarea elevilor în unitățile de învățământ, în baza acordului părinților. Cîmpeanu a reaminti, la Actualitatea cu Tudor Mușat, că părinții nu pot fi obligați să fie de acord cu testarea copilului la școală.

Mai mult decât atât, Sorin Cîmpeanu a explicat că așa cum cetățenii revin în țară și sunt testați la aeroport și elevii ar putea fi testați în unitățile de învățământ. Totodată, concluzia pe care ministrul o are după prima săptămână de școală este că elevii s-au bucurat pentru revenirea la ore, iar profesorii și personalul didactic au respectat regulile sanitare, în școlile în care a fost să vadă cum se desfășoară lucrurile.

Sorin Cîmîeanu a reamintit că părinții nu pot fi obligați să își dea acordul pentru testarea elevului, dar atrage atenția asupra faptului că este singura modalitate prin care se poate stabili dacă un elev ce prezintă simptomatologie este sau nu pozitiv pentru COVID-19 și ar putea reprezenta un pericol în comunitate.

„Nu poți obliga un părinte să își dea acordul pentru testarea copilului. Este un conflict între nevoie de protecție sanitară și respectarea drepturilor omului. (...) Testarea este singura modalitate de a depista aceste cazuri. Testarea contribuie la evitarea răspândirii acestui virus, pentru că doar așa putem știi dacă acel copil este sau nu pozitiv și dacă reprezintă un pericol. Personal, m-am test de aproximativ 50 de ori”, a declarat Sorin Cîmpeanu, în platoul B1 TV.

Referitor la faptul că există școli, chiar și în București, care au zeci de teste rapide la dispoziție, dar care nu au fost folosite pentru că niciun părinte nu și-a dat acordul, Sorin Câmpeanu a precizat că există niște propuneri de îmbunătățire a Ordinului Comun, iar modul în care elevii pot fi testați este și el în lucru.

„Identificăm și acest lucru. Pentru intrarea în țară, pe aeroport se organizează testarea persoanelor care vin din afara țării. Plecând de la acest exemplu, mă gândesc că printr-o hotărâre a CNSU și alte acte normative s-ar putea crea o bază legată pentru acestă testare, dar în niciun caz nu se poate sustitui acordul părintelui”, a explicat ministrul Educației.

A crezut că a cumpărat doi căţeluşi abia născuţi, însă surpriză... S-au mărit şi s-au transformat în... Nu erau deloc câini! Ce crescuse, de fapt?

Odată cu schimbarea modului de calcul a incidenței, s-ar putea schimba și scenariile în care școlile din anumite zone din România își desfășoară activitatea.

„Exită deja hotărârea CNSU, în sensul includerii focarelor în rata de infectare, acest lucru nu se va întâmpla în două săptămâni. Odată ce includem focarele, dacă într-o localitate în care sunt puțini locuitori și infectarea apare din păcate într-un centru de bătrâni, este evident că vom avea o creștere mai mult decât semnificative a ratei de infectare, care va schimba scenariul de funcționare al acelei localități, chiar dacă acel focar este izolat”, a mai precizat Cîmpeanu.

„Am fost în școli și grădinițe, am putut să apreciez, atât cât mai reușit să acopăr, respectare regulilor, bucuria copiilor de întoarcerea la școală, responsabilitatea cadrelor didactice din grădinițele și școlile în care am fost.

Suntem la 1 la 10.000 rate de infectare în școlile din România, din prima săptămână de școală. Cazurile din prima săptămână nu sunt generate de redeschiderea școlilor. Începând de săptămâna viitoare școala s-ar putea adăuga printre locațiile în care să fi fost infectat”, a declarat Ministrul Educației, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.