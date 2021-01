Sorin Cîmpeanu: Dacă bugetul în educaţie nu va avea o creştere cât de mică, eu nu ştiu să rezolv problemele din educaţie fără resurse financiare

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, miercuri seară, că solicită o creştere ”cât de mică” a bugetului alocat educaţiei, menționând că dacă bugetul în educaţie nu va avea o creştere cât de mică, el nu ştie să rezolv problemele din educaţie fără resurse financiare.

”Eu am făcut deja o afirmaţie, cred că este cunoscută: dacă bugetul în educaţie nu va avea o creştere cât de mică, eu nu ştiu să rezolv problemele din educaţie fără resurse financiare. Am mai trecut prin postul ăsta, pretind că ştiu ce se poate şi ce nu se poate. Am mai trecut printr-o experienţă nefericită prin care, în anul 2015, pentru cercetarea din România aveam 0,33% din produsul intern brut alocat, am stabilit patru creşteri succesive prin care să ne atingem ţinta de 1% din finanţare publică a cercetării şi, de la 0,33%, prin cele patru creşteri prin care trebuia să ajungem la 1, am ajuns la 0,16. Atât de mari au fost creşterile, iertaţi-mi ironia, încât de la 0,33 am ajuns la jumătate. (...) Să fie creştere, nu creştere negativă, ştim exact suma de anul trecut alocată educaţiei, solicit o creştere”, a afirmat acesta, într-o emisiune la Digi 24, citată de News.ro.

Oficialul a mai menționat că o componentă a creşterii bugetului alocat educaţiei trebuie să regăsească în costul standard alocat şcolarizării fiecărui elev care include un procent pentru fondul de salarii, al cărui nivel a crescut şi unul pentru cheltuieli materiale, care a crescut ”aproape nesemnificativ”.

Sorin Cîmpeanu: "Am văzut raportări de județe în care 96% s-ar fi derulat perfect învățământul online, lucru pe care nu îl cred"

Amintim că Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat marți seară, într-o intervenție pentru B1 TV, că pierderile suferite de sistemul de educație pe parcursul crizei sanitare sunt foarte mari, din această cauză fiind necesară o raportare reală a situației privind evaluarea învățământului online.

Ministrul a precizat, de asemenea, că au existat raportări care au indicat județe în care învățământulonline s-ar fi desfășurat 96% în condiții normale, cifre pe care demnitarul a precizat că nu le crede:

“Problemele de performanță în educație sunt esențiale în România. Deasupra lor, mai importante, sunt problemele de echitate. Sunt discrepanțele urban-rural, trebuie evaluări asupra pierderilor suferite pe parcursul perioadei de criză sanitară pentru că aceste pierderi sunt și sunt foarte mari. Insist pe raportări reale, pentru că am văzut raportări de județe în care 92-96% s-ar fi derulat perfect învățământul online, lucru pe care, l-am afirmat clar, nu îl cred.

Dacă ar fi fost să fie așa nu ar mai fi fost acum nicio problemă. De asta am cerut aceste raportări, în legătură cu numărul de elevi aflat în risc cu privire la neîncheierea situației școlare pe parcursul primului semestru. Toate aceste lucruri înseamnă consultare”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, oficialul a spus că redeschiderea școlii nu va începe în România până pe data de 8 februarie, în format clasic. După această dată, elevii pot reveni în clase dacă situația epidemiologică o va permite. Unul dintre parametrii luați în calcul în acest sens este disponibilitatea profesorilor de a se vaccina.