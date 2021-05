Sorin Cîmpeanu: De luni, școală cu prezență fizică pentru 2,8 milioane de elevi din totalul de 2,93 milioane / De îndată ce va fi omologată, vom susține și vaccinarea pentru elevii cu vârsta de 12-15 ani (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că procesul de vaccinare anti-COVID-19 și confirmarea trendului descendent al ratei de infectare vor face posibilă, de luni, desfășurarea activităților școlare cu prezență fizică pentru 2,8 milioane de elevi din totalul de 2,93 localități. „Doar 427 de localități mai sunt astăzi cu o rată de infectare mai mare de 1”, a precizat demnitarul, sâmbătă, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor.

